Ascensore Caracciolo rotto da un mese, il Soa: “Pronti ad azioni di protesta eclatanti”

Ascensore da un mese rotto all’ospedale Caracciolo di Agnone, il sindacato Soa punta il dito verso l’Asrem.

“Quanto accade nell’unico presidio ospedaliero di montagna è una vergogna – sostiene il coordinatore del sindacato operai organizzati, Andrea Di Paolo -. Con una nota abbiamo chiesto una ispezione e la risoluzione immediata del problema al Dipartimento prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Asrem e al dg Oreste Florenzano che conosce bene la vicenda”.

“Nonostante il grave disagio che vivono i pazienti e lo stato di insicurezza in cui operano i sanitari – prosegue il sindacalista del Soa – non si muove foglia. E’ questo l’esempio evidente di come la Regione Molise sta distruggendo un ospedale pubblico che funzionava. A questo punto, se la risoluzione del problema non vedrà tempi rapiti – conclude – siamo pronti a mettere in campo azioni di protesta eclatanti”.