Asfalti sulla ex “mulattiera”, gara d’appalto per il tratto abruzzese

Saranno aperte in questi giorni le buste per la gara di appalto finalizzata al completamento dei lavori di messa in sicurezza della ex statale Istonia, nel tratto abruzzese, quello che va dal vecchio ponte sul Sente, in agro di Belmonte del Sannio, fino a raggiungere l’abitato di Castiglione Messer Marino, in Alto Vastese, al di là del confine con l’Abruzzo.

Iter procedurale in fase avanzata, dunque, per lavori che potranno beneficiare di una dotazione economica di poco meno di novantamila euro. Quella è la somma stanziata dalla Provincia di Chieti per la sistemazione del manto stradale della ex statale Istonia, ribattezzata “mulattiera” nei mesi scorsi. Dopo l’inopinata chiusura al traffico del viadotto sul Sente tra Castiglione e Belmonte, la vecchia statale Istonia, abbandonata all’incuria trentennale dalle due Province di Chieti e di Isernia, è tornata ad avere un ruolo strategico, di fatto unico collegamento viario tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese.

Da allora l’ente guidato prima da Lorenzo Coia e attualmente da Alfredo Ricci ha investito qualche centinaia di mila euro sulla “mulattiera”, trasformandola in una arteria percorribile più o meno agevolmente anche dal trasporto pubblico pesante. Latitante, invece, l’omologa abruzzese, la Provincia di Chieti guidata da tale Mario Pupillo. Ora pare che finalmente l’ente chietino si sia deciso ad asfaltare il tratto della Istonia di propria competenza. Le buste saranno aperte appunto in questi giorni e i lavori, secondo il cronoprogramma, dovrebbero essere realizzati entro la fine di febbraio, maltempo permettendo.