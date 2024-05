Asrem: il direttore generale Di Santo firma il contratto di gestione dell’elisuperficie

L’ASReM lo aveva preannunciato: l’elisuperficie tornerà presto operativa. E dopo le verifiche e le procedure del caso, questa mattina, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Giovanni Di Santo, ha firmato il contratto per la gestione, manutenzione e assistenza tecnica dell’elisuperficie collocata nell’area del P.O. Cardarelli di Campobasso.

Il servizio sarà gestito dalla ditta SOLUTIONS SRL di Bari per tre anni. Si darà così concretezza ad una realtà che segna la svolta per l’intero territorio molisano, e non solo

«Immaginiamo di poter essere un punto di riferimento anche per altre regioni – ha infatti commentato il direttore generale, ASReM, Giovanni Di Santo – il nostro sito, poi, è illuminato anche di notte, per cui sarà fruibile h24. Uno sforzo portato avanti con il supporto della Regione Molise e dalla Struttura Commissariale, e che rappresenta un ulteriore tassello per migliorare la nostra sanità, rendendola sempre più valida ed efficiente e, soprattutto, rispondendo alle esigenze di cura delle comunità».