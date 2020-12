Assembramento in piazza nel Vastese: 16 sanzioni, anche per ubriachezza

Nella serata di ieri, a seguito di numerose segnalazioni pervenute su utenza del 112, la pattuglia della stazione carabinieri di Atessa è intervenuta in Scerni, piazza De Riseis, poiché era stato segnalato un assembramento di oltre quaranta persone, formato prevalentemente da giovani di età compresa tra i 14 e 25 anni, ma anche da persone di mezz’età.

La pattuglia dei carabinieri una volta giunta sul luogo si faceva notare nella speranza che l’assembramento si sarebbe sciolto, cosa che non accadeva poiché il nutrito gruppo rimaneva nella piazza come se niente fosse, continuando a non rispettare i divieti e le precauzioni imposti dalla normativa vigente. Visto ciò, i militari decidevano d’intervenire e iniziavano ad identificare alcune persone. Mentre la gran parte dei presenti decideva di allontanarsi, un nutrito gruppetto di loro, tra i quali diversi ragazzi in stato di ubriachezza, rimaneva facendo capannello intorno ai militari, iniziando a mostrare insofferenza e contestando verbalmente il loro operato, tant’è che temendo che la situazione potesse degenerare, erano costretti a richiedere il supporto di un’altra pattuglia che di lì a poco sopraggiungeva. La serata si concludeva con 14 persone identificate e la contestazione di altrettante sanzioni amministrative da 400 euro per aver violato la normativa anti – assembramento e due persone sanzionate amministrativamente per ubriachezza.

Il comando stazione carabinieri di Scerni procederà a visualizzare e analizzare le telecamere presenti per arrivare all’identificazione di ulteriori persone presenti.