Calcio: il Campobasso cade in Abruzzo, il Vastogirardi piomba in zona play-off

Il Campobasso perde la testa della classifica a discapito della neo promossa Castelnuovo Vomano. Nell’ottava giornata di campionato sono proprio i teramani ad imporre la prima sconfitta stagionale ai lupi (2-1) che scivolano al secondo posto anche se con una gara in meno.

L’altra molisana, il Vastogirardi si impone all’inglese sull’Aprilia grazie ad una doppietta dell’albanese Merkaj che sale a quota cinque realizzazioni nella speciale classifica dei cannonieri. Con i tre punti riportati sui laziali, l’undici di Prosperi balza in zona play-off.

Infine, causa il Covid, ancora ferma l’Olympia Agnonese che avrebbe dovuto affrontare in trasferta il Tolentino. Per i granata di Senigaliesi sono ora due le da recuperare che saliranno a tre con il rinvio del match contro il Giulianova e in programma il 23 dicembre. Per quella data al ‘Selvapiana’ il derby tutto molisano, Campobasso-Vastogirardi.

Tutti i risultati: Vastese – Montegiorgio 2-4; Porto Sant’Elpido-Pineto 0-3; Castelnuovo Vomano-Campobasso 2-1; Albalonga –Matese 3-1; Giulianova-Rieti 0-2; Recanatese-Fiuggi (rinviata); Notaresco-Castelfidardo (rinviata); Tlentino-Agnonese (rinviata); Vastogirardi-Aprilia 2-0.

La nuova classifica: Castelnuovo Vomano 18, Campobasso* 16, Notaresco*, Recanatese**, Pineto 14, Albalonga*,Vastogirardi 13, Fiuggi*11, Montegiorgio 11, Tolentino*10, Vastese*, Rieti*, Castelfidardo**8, Aprilia 6, Matese, Giulianova 4, Agnonese**, Porto Sant’Elpidio*2. ** due gare in meno, * una gara in meno