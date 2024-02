Corso di potatura dell’olivo a Poggio Sannita in collaborazione con l’Arsarp Molise

Un dato certo non c’è, perché probabilmente non sono mai stati censiti, ma l’evidenza è che in agro di Poggio Sannita ci sono ettari ed ettari di uliveti che un tempo alimentavano una fiorente produzione olearia, mentre oggi sono completamente abbandonati. Saranno centinaia, ma molto più probabilmente migliaia gli alberi di olivo lasciati senza alcuna cura, perché i proprietari sono deceduti e gli eredi non sanno neanche dove si trovino i relativi appezzamenti di terra.

Ci sono dei progetti di recupero, anche ad opera di cooperative, finalizzate appunto a riportare a produzione questo immenso “giacimento” naturale di olio extravergine di oliva e in questo filone progettuale si inserisce il corso di potatura che si terrà nella giornata di sabato 24 febbraio.

Si tratta di una iniziativa formativa a cura della Associazione Poggese Agroalimentare, presieduta da Domenico Palomba, in collaborazione con l’Arsarp Molise. Proprio il responsabile dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo del Molise, Dante Rosari, sarà l’esperto che terrà il corso di potatura. Il programma della giornata prevede la registrazione dei partecipanti alle ore 9,30,seguita dalla presentazione delle tecniche di potatura.

Dopo la pausa caffè i lavori riprenderanno per poi concludersi, dopo un momento di discussione e dibattito, intorno alle ore 13. Il corso di potatura si terrà in località Colle Mozzo, agro di Poggio Sannita appunto, e la quota di partecipazione è di appena quindici euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il presidente Domenico Palomba al numero 3391994365.