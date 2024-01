Associazioni, la sezione Aido ‘Andrea Masciotra’ chiamata a rinnovare le cariche sociali

La sezione intercomunale Aido ‘Andrea Masciotra’, operante sul territorio da oltre trenta anni, chiamata a rinnovare le cariche sociali. L’appuntamento è per sabato 27 gennaio nei locali della sede della Fidas di Piazza Dante Alighieri a partire dalle ore 17.

All’ordine del giorno l’elezione fra i non candidati del presidente e del segretario dell’assemblea oltre ai tre membri per la commissione elettorale. Seguirà la discussione e approvazione della relazione sull’attività 2023; il bilancio consuntivo 2023 accompagnato dalla relazione dell’amministratore e dalla relazione del collegio dei Revisore dei conti; il bilancio preventivo 2024; la programmazione delle attività annuali; l’adozione della statuto e regolamento Aido; la determinazione sul numero dei consiglieri per il prossimo mandato quadriennale; la nomina dei delegati all’assemblea provinciale; la votazione e proclamazione degli eletti; la convocazione degli eletti alle cariche associativa.

E’ quanto annuncia la presidente Riccarda Sabelli.