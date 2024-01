Biglietti aerei, ecco le possibilità per risparmiare sull’acquisto

Da un po’ di tempo a questa parte, il carovita si fa sentire anche sui voli aerei. I prezzi dei biglietti sono aumentati, ma le soluzioni per risparmiare sono a portata di mano: basta familiarizzare con qualche accorgimento descritto di seguito.

Biglietto aereo sui siti di comparazione: conviene o no?

Sull’onda delle polemiche riguardo l’aumento spropositato dei voli aerei, il Corriere ha svolto un’indagine che paragona i prezzi dei biglietti acquistati direttamente dal sito delle compagnie aeree a quello delle prenotazioni tramite i siti di aggregazione, nello specifico le OTA (Online Travel Agency) che permettono ai clienti di prenotare voli A/R e albergo con un’unica ricerca.

Il confronto è stato fatto sullo stesso viaggio (Linate-Catania tra il 22 e il 25 febbraio), tra le agenzie online Kiwi, Volagratis, eDreams e le aviolinee Ryanair, Wizz Air ed easyJet. Il tutto alla stessa ora, su dispositivi e connessioni differenti, per evitare le conseguenze del revenue management.

Il prezzo di un pacchetto completo risulta, nella stragrande maggioranza dei casi, più basso rispetto a quelli proposti dalle singole aziende. Tuttavia, le tratte in aereo sono più care (mediamente del 41%), così come gli extra (+24%/+109%). Discorso analogo per i servizi, come la scelta del posto (fino al 199% in più sulle OTA) e il bagaglio in stiva (+44%).

Sul fronte dei viaggi in Europa la situazione non cambia significativamente. Prendendo come riferimento l’itinerario Bergamo-Siviglia, eDreams propone un volo diretto Ryanair con prezzo maggiorato del 31%, scelta del posto a +180%, bagaglio in stiva e a mano rispettivamente per il 32.5% e il 28% in più.

Volagratis, invece, offre una tratta Vueling con scalo a Barcellona (299 € contro 271 € della compagnia), stesso posto per il 200% in più e bagaglio in stiva fino a +102%. Per assicurarsi il prezzo più basso, dunque, è bene consultare i siti web delle compagnie aeree prima di confermare le proposte degli aggregatori online.

Biglietti aerei: altre possibilità per risparmiare

Alla luce di questi dati, prenotare direttamente sui siti web delle compagnie aeree può essere un modo per risparmiare, ma non è l’unico. Utilizzare una rete privata virtuale è un’alternativa intelligente alle opportunità offerte dalle aerolinee. Questi strumenti si rivelano molto utili perché impediscono il tracciamento delle aziende sugli utenti, la profilazione che viene usata a scopi di marketing proponendo prezzi più alti. Per trovare la migliore in circolazione, basta consultare una classifica delle vpn aggiornata.

Per effettuare prenotazioni con una VPN, occorre installarla prima seguendo le istruzioni fornite nel corso della procedura. Dopodiché è opportuno appoggiarsi a un browser mai usato in precedenza, aprire una scheda di navigazione in incognito e fare una ricerca sui prezzi più vantaggiosi.

Al fine di aumentare le probabilità di risparmio, sarebbe meglio ripetere le stesse operazioni su dispositivi e browser differenti. In questo modo i sistemi non saranno in grado di tracciare le ricerche precedenti, assicurandosi l’elusione di cookies e altri strumenti di profilazione.

Concludendo, contenere le spese sui biglietti aerei è possibile, ed esistono più strade per raggiungere l’obiettivo. Per riduzioni sui prezzi di listino, si rimanda a eventuali sviluppi futuri anche ad opera del Governo che da qualche tempo parla di calmierare i prezzi.