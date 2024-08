Assunzioni: cinquantaquattro nuovi operatori sociosanitari presto presso l’Asrem

Firmata, nella giornata di ieri, la delibera n. 1202 che prevede l’assunzione, a tempo indeterminato, di varie figure attingendo dalla graduatoria in corso di validità.

C’è invece attesa per la stabilizzazione di altri 56 OSS. In questo ultimo caso, infatti, bisogna aspettare l’esito del giudizio di merito del TAR Molise che decreterà le modalità delle procedure da adottare. In accoglimento delle motivazione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo Regionale molisano ha così anticipato l’udienza pubblica al 23 ottobre 2024.

“Stiamo somministrando importanti iniezioni di personale nel nostro sistema sanitario regionale – ha commentato il direttore generale ASReM, Giovanni Di Santo – Abbiamo operato nel rispetto delle normative ed ora attendiamo il pronunciamento del TAR Molise che ci indicherà, solo ed esclusivamente, come procedere con le stabilizzazioni”.

A tutto questo si aggiunge l’attività dell’ASReM nel reclutamento di ulteriori 14 tecnici sanitari di radiologia medica e di altre figure professionali a supporto delle unità operative del territorio.

In particolare i tecnici di radiologia opereranno principalmente nei luoghi in cui sono stati installati i nuovi macchinari per lo svolgimento di tac e risonanze magnetiche, con turni pure pomeridiani, quindi di 12 ore. Inoltre, si occuperanno di screening mammografico, sempre presso i presidi ospedalieri dell’ASReM.

“Un ulteriore contributo per snellire le liste di attesa – ha aggiunto Di Santo – ma soprattutto per rispondere alle esigenze delle comunità molisane che hanno diritto a certezza e sicurezza di cure attraverso il supporto di validi professionisti ed importanti ed innovative tecnologie”