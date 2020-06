Atc Vastese, Federcaccia rivendica la presidenza e invita Campitelli a farsi da parte

Passaggio di consegne in vista in seno alla presidenza dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese. L’attuale presidente Antonio Campitelli ha ricevuto infatti, in queste ore, una nota a firma di Dante Di Credico, presidente provinciale del Chietino della Federcaccia, avente per oggetto, testualmente, «accodo di gestione tra le associazioni venatorie Federcaccia Chieti e Libera Caccia».

L’attuale presidente dell’Atc Vastese, Antonio Campitelli

Nella missiva, inviata per conoscenza anche ai componenti il comitato di gestione, si legge: «Carissimo Campitelli, la invito vivamente a voler onorare l’impegno da lei assunto con l’accordo sottoscritto in data 23 febbraio 2018 tra la Federcaccia provinciale Chieti e la Libera Caccia Chieti, nel quale, di comune accordo, si stabiliva che la carica da presidente dell’Atc Vastese sarebbe dovuta passare dal 24 febbraio 2020 in favore del nostro socio Carlo Marchioli.

Giannicola Di Carlo, Federcaccia, presidente dell’altro Atc, il Chietino-Lancianese

Sicuramente tale ritardo sarà da addebitare al periodo di lockdown dovuto alla pandemia. Vorrà pertanto provvedere a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni dalla carica di presidente del comitato di gestione dell’Atc Vastese».