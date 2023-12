Atreju, ministro Salvini regala una campana dei Marinelli all’imprenditore Elon Musk

Una campana made in Agnone. E’ l’omaggio che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini ha inteso fare all’imprenditore e patron di Tesla, Elon Musk. Nei giorni scorsi, Musk ha partecipato ad Atreju, convention di Fratelli d’Italia che si è svolta a Roma alla presenza della premier Giorgia Meloni. Dopo aver preso parte all’evento Musk si è intrattenuto presso il Mit con Salvini che gli ha donato una campana della Marinelli.

Il tutto nasce dalla visita fatta da Salvini alla vigilia delle regionali del Molise nell’antico opificio agnonese. In quella circostanza il ministro è rimasto colpito e al tempo stesso si è innamorato delle lavorazioni artigianali dei maestri campanari fino al punto di ordinare una lauta commessa di campane che regala in occasioni importanti come appunto quella con l’imprenditore di origini sudafricane, Elon Musk. Oltre alla campana, Salvini ha omaggiato Musk con una bottiglia di vino rosso piemontese e una sciarpa del Milan.