Selvicoltura, pianificazione forestale e adattamento ai cambiamenti climatici: UniMol e Progetto Life AForClimate presentano i risultati

Fornire soluzioni concrete per realizzare una selvicoltura e una pianificazione forestale efficaci nell’adattamento ai cambiamenti climatici rappresenta l’obiettivo centrale e di partenza del Progetto Life AForClimate Partito a settembre 2016, oggi, dopo sette anni di attività di ricerca e studi, analisi sul campo, conferenze e workshop, che hanno visto in prima linea, tra i partner scientifici, l’Università degli Studi del Molise, con il Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini e la responsabilità scientifica (del Prof. Marco Marchetti prima e poi) del Prof Vittorio Garfì del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, arriva alla sua conclusione con la presentazione dei risultati.

La giornata conclusiva, che sarà ospitata, naturalmente, da UniMol, si caratterizza per l’organizzazione del convegno finale in cui sarà affrontato il tema dell’adattamento delle foreste, in particolare delle faggete, alla crisi climatica. Sarà l’occasione, soprattutto, per illustrare i risultati delle ricerche e delle attività di monitoraggio realizzate, gli strumenti previsionali creati per dare un supporto ai gestori forestali delle tre aree dimostrative e oggetto di interventi (Mugello – Toscana, Molise – Monti del Matese e Sicilia – Monti Nebrodi) e le Linee guida approntate e redatte attraverso il “Tavolo tecnico nazionale” promosso dal progetto.

Il convegno proporrà inoltre un momento di scambio con altri progetti Life dedicati a foreste e cambiamento climatico e una tavola rotonda sul tema della pianificazione forestale in un contesto di gestione adattativa

Appuntamento martedì 19 dicembre, a partire dalle ore alle ore 10:00, nell’Aula “Medel” del III Edificio Polifunzionale, campus universitario vazzieri, via Francesco De Sanctis, Campobasso.

È stata anche prevista la possibilità di partecipare al convegno da remoto, in modalità webinar attraverso l’iscrizione sulla piattaforma Zoom a questo link.

A tutti i partecipanti saranno distribuite le copie cartacee del Layman’s report del progetto e delle Linee guida per l’adattamento delle faggete all’emergenza climatica: un volume di 130 pagine realizzato dal progetto, insieme agli aderenti al Tavolo tecnico nazionale promosso da AForClimate.

La partecipazione all’evento darà diritto, agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, all’acquisizione di 0,50 CFP (Crediti Formativi Professionali)