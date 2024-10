Attacchi dei lupi ai cani, il Chietino tra le aree con più casi in tutta Italia

La provincia di Chieti, insieme a quella di Pescara, figura tra le zone d’Italia dove risultano maggiori i casi di predazione di cani da parte dei lupi. E’ quanto scrive l’Agi in un articolo a firma di Davide Sarsini. Non solo pecore e vitelli, dunque, nella dieta del lupo, come ci si aspetterebbe, ma anche animali da affezione o cani utilizzati ad esempio per la caccia e la ricerca di tartufi.

«La crescita del numero dei lupi e il graduale avvicinamento alle aree abitate è ormai all’attenzione della politica: il 25 settembre l’Ue ha formalizzato la proposta di modifica dello stato di conservazione del lupo da specie faunistica rigorosamente protetta a specie faunistica protetta per permettere abbattimenti mirati. La decisione sarà presa a dicembre dal Comitato della Convenzione di Berna» scrive la blasonata agenzia di stampa.

