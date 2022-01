Auguri a Nicola Piscitelli dai suoi «compagni di merende»

«E’ l’amico che tutti vorrebbero avere, perché per noi si fa davvero in quattro: educato, sincero e sempre disponibile». Il messaggio di auguri, ma anche di stima e di affetto è per Nicola Piscitelli di Isernia, in occasione del suo compleanno. Nicola, infatti, proprio oggi soffia sulla torta per spegnere, se ce la fa, quarantuno candeline. E allora i più cari auguri gli giungono, attraverso la nostra testata giornalistica, dai suoi cari «compagni di merende» sperando che in cambio Nicola metta mano alla “fornacella”… come in foto.

Correlati