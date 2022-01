Controlli green pass, due gestori di locali ed un avventore sanzionati nel Chietino

Controlli green pass, due gestori di locali ed un avventore sanzionati. Proseguono i controlli della compagnia dei carabinieri di Ortona per la verifica del possesso del green pass in particolare nei locali pubblici. Nel decorso fine settimana a Casalbordino i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato in via amministrativa il gestore di un locale che aveva fatto accedere una cliente che è risultata priva di green pass; ad Orsogna invece sempre i carabinieri della locale stazione hanno sanzionato il gestore di un bar che aveva il green pass ottenuto da tampone scaduto di validità da oltre una settimana.

Correlati