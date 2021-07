Ausiliari del traffico: trenta candidati, tutti promossi

Nella giornata di ieri, si è tenuta la sessione d’esame relativa al corso per ausiliari del traffico che il Comune di Agnone aveva promosso nelle scorse settimane. La Commissione esaminante, composta dal famoso giurista ed ex Comandante della Polizia Municipale dott. Domenico Carola, dal Coordinatore della Polizia Municipale di Agnone dott. Umberto Guerrizio e dal Presidente Cav. Uff. Mario Petrecca, è stata chiamata ad esaminare circa 30 ragazzi provenienti da tutto l’hinterland altomolisano che avevano portato a termine il percorso di formazione previsto.

Tutti gli esaminati hanno superato la prova finale. Ora, i loro nominativi vanno ad inserirsi in una graduatoria da cui anche lo stesso Comune di Agnone attingerà per assumere ausiliari del traffico. Il Consigliere Petrecca ha commentato positivamente lo svolgimento dell’intero progetto: «Ringrazio sentitamente il dott. Carola per aver dato la disponibilità per riportare ad Agnone un attività che mancava da molti anni. Il mio ringraziamento va anche al luogotenente Guerrizio per aver collaborato fattivamente all’iniziativa. La numerosa risposta di cittadini al corso di formazione testimonia quanto sia vivo e importante il desiderio di continuare ad imparare e migliorarsi per spendere le proprie energie a favore della comunità».