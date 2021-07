Tiro a 500 metri: parte il torneo “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo

Ai nastri di partenza il torneo ”Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo con i bersagli posti a cinquecento metri. Lo sport con le armi da fuoco torna protagonista nel piccolo centro montano a cavallo tra Abruzzo e Molise, su iniziativa dell’associazione sportiva “Auro d’Alba“. Domani la gara di esordio di un torneo che già ha fatto registrare numerose adesioni da Lazio, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

«Domani mattina (domenica 18 luglio) si parte! Prima gara delle quattro in programma. – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione sportiva che vanto ormai più di cinquecento soci – In occasione della finale del 19 settembre, tra i partecipanti al torneo verranno estratti a sorte un cesto con prodotti tipici della zona e un kit di pulizia da campo multi-calibro (Otis elite gun cleaning kit con multiuso Gerber) offerto dal nostro sponsor tecnico “Il Tempio di Ares Chieti – AresArmi“».

Di seguito dettagli e il regolamento in sintesi:

Date gare torneo: 18 Luglio, 1 Agosto, 22 Agosto

Data gara finale: 19 Settembre

Non è richiesta iscrizione al torneo nella sua interezza, si può partecipare alle singole gare. Con la partecipazione ad almeno due gare e alla finale si entra in classifica torneo.

Consentiti tutti i calibri, con armi distinte in tre categorie:

Armi con calibro inferiore a 8mm e con canna convenzionale (inferiore a 20mm alla volata)

Armi con calibro inferiore a 8mm e con canna “pesante” (superiore a 20mm alla volata)

Armi con calibro superiore a 8mm.

Il tiratore può iscriversi e quindi partecipare contemporaneamente con diversi fucili e diversi calibri.

Svolgimento gare:

Due target da ingaggiare a 500mt, 12 tiri in 10 minuti per target, sono consentiti due ulteriori rientri facoltativi.

Il punteggio dei due migliori target sarà il punteggio di gara.

Il costo delle singole gare è di 20€ per gli iscritti e 30€ per i non iscritti (che saranno tesserati contestualmente) e comprende la gara e il pranzo sociale presso il ristorante “Il Rifugio dei Lupi” di Schiavi di Abruzzo.



Saranno premiati con medaglia i podi delle singole gare, il vincitore del torneo, per ogni categoria, si aggiudicherà una coppa, mentre un premio più sostanzioso sarà estratto a sorte tra tutti i partecipanti al torneo ( almeno 2 gare + finale).

Potete scaricare il regolamento ufficiale CLICCADO QUI

Informazioni 3297424712 GIAMPAOLO