Auto in sosta distrutte dalle fiamme, indagano i Carabinieri

Per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’ordine, nella serata di ieri un incendio ha distrutto alcune autovetture parcheggiate in un’area recintata. Nel tardo pomeriggio un passante ha avvisato i vigili del fuoco di Isernia che dalla sede centrale hanno immediatamente inviato due squadre a Monteroduni (IS), dove appunto è divampato l’incendio. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

