Auto piomba su mezzi fermi al semaforo di un cantiere sulla fondovalle Sangro, donna 41enne in prognosi riservata

Tamponamento a catena, nella serata di oggi, sulla ss 652 fondovalle Sangro, al km 14, nei pressi di un cantiere dove è attivo un senso unico alternato con impianto semaforico. Due auto ferme al semaforo rosso sono state tamponate violentemente da una terza autovettura condotta da una donna di 41 anni, residente in un centro del Molise. Probabilmente la donna al volante non si è accorta in tempo della presenza del semaforo e ha centrato le due auto ferme. La stessa è stata trasferita in ospedale dal personale del 118 intervenuto ed è in prognosi riservata presso il nosocomio di Sulmona. Sul posto, per i rilievi del caso, l’autoradio del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castel di Sangro e i Vigili del fuoco del locale distaccamento per quanto di propria competenza.

foto di repertorio