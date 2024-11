Cucina di qualità: la Stella Michelin brilla alla Locanda Mammì, Stefania Di Pasquo: “Risultato dedicato alla nostra terra” (video)

La Locanda Mammì di Stefania Di Pasquo, situata in agro di Agnone, ottiene la Stella Michelin 2025, diventando oggi il primo ristorante del Molise a ricevere il prestigioso riconoscimento. L’annuncio è stato dato ieri mattina durante una cerimonia tenutasi al teatro comunale ‘Pavarotti-Freni’ di Modena, presentata dalla conduttrice Giorgia Surina.

L’ultima stella Michelin risale a 28 anni fa quando a conquistarla fu la Trattoria da Tonino a Campobasso. Agnonese, classe 1983, Stefania Di Pasquo, dopo la laurea in Scienze Manageriali e un master in management delle imprese edili, nel 2012 decide di seguire la sua passione per la cucina. Si iscrive così all’accademia dello chef stellato Niko Romito, a Castel di Sangro (L’Aquila), dove frequenta un corso di alta formazione, completato con uno stage presso il rinomato ristorante Casadonna Reale, tristellato a livello internazionale.

Con l’esperienza acquisita, Stefania ristruttura un antico casale di famiglia, immerso nel verde incontaminato dell’Alto Molise, poco distante da Agnone, e qui nasce la Locanda Mammì che prende il nome da mammina, ovvero nonna in dialetto locale. Fin dall’inizio, il ristorante si distingue per la calda accoglienza e l’eccellente cucina, attirando l’attenzione di buongustai e critici enogastronomici a livello nazionale. In breve tempo, la Locanda Mammì diventa un punto di riferimento per chi cerca piatti raffinati e originali, realizzati con prodotti locali come formaggi e carni nostrane, accompagnati da una selezionata carta dei vini italiani ed esteri. Chi entra nella cucina della locanda percepisce subito le tre “A” che la caratterizzano: Arte, Amore e Armonia dei sensi.

La passione, la serenità dell’ambiente e la vista mozzafiato sulle colline e montagne al confine tra Molise e Abruzzo completano l’esperienza. Negli anni, Locanda Mammì ha ricevuto numerosi premi da parte delle guide culinarie italiane, ma ieri è stato un giorno davvero speciale e da incorniciare. “Con il cuore pieno di gioia annunciamo di aver conquistato la Stella Michelin – hanno scritto su Facebook Stefania Di Pasquo e il marito Tomas Torsiello – un riconoscimento che, all’inizio del nostro percorso, era solo un sogno. Con il tempo, questo sogno è diventato una costante fonte di motivazione. Oggi è realtà: abbiamo riportato la Stella Michelin in Molise, ed è per noi un grande motivo d’orgoglio. Amiamo questa terra che esiste ed è viva. Grazie davvero a tutto lo staff, alle nostre famiglie e a tutti voi che, dal primo giorno, avete apprezzato la nostra cucina e la nostra accoglienza. Non sarà mai un traguardo, ma un nuovo inizio da vivere insieme a voi”, hanno concluso Stefania e Tomas, sotto lo sguardo felice del piccolo Leonardo.