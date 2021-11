Auto rubata nel Vastese intercettata e recuperata dalle Forze dell’ordine, ladro in fuga

Alcune sere fa, è stata rinvenuta a Termoli un’auto rubata a San Salvo (CH) e abbandonata dall’autore del furto dopo essere stato intercettato dalle pattuglie della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri impegnate nei servizi di controllo del territorio, che, ricevuta la segnalazione, si erano poste alla ricerca della vettura. L’autore del furto è riuscito a dileguarsi, ma l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Il Questore Conticchio invita i cittadini a segnalare con tempestività, anche in forma anonima, la presenza di auto sospette o persone non conosciute come abitanti della zona.

