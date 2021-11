Medico senza ambulatorio, Torzi e Preta: «Si usino i locali della Comunità montana»

I locali della ex Comunità montana a disposizione del medico per la riattivazione del servizio ambulatoriale. E’ quanto proposto dall’ex sindaco di Torrebruna, Luigi Torzi, e dall’ex vicesindaco, Franco Preta, che avrebbero già trattato la questione, per vie brevi, con il presidente della Provincia di Chieti, Arturo Scopino. Nei mesi scorsi il medico del posto aveva chiuso un ambulatorio in Guardiabruna, perché i locali non erano più idonei ad ospitare tale servizio. Il Comune non è stato in grado di trovare un’altra collocazione per il medico di base. Ora lo stesso problema pare riguardi anche Torrebruna ed ecco la proposta dei due ex amministratori, di utilizzare appunto la una stanza dell grande stabile in disuso un tempo sede della Comunità montana Alto Vastese.

