Auto rubata sulla costa rintracciata a Campitello Matese, in corso le indagini dei Carabinieri

In tema di autovetture rubate, la mattina del 20 settembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Bojano, hanno rinvenuto una FIAT 500 X di colore bianco, sulla SP106 che conduce a Campitello Matese. L’autovettura, visibilmente danneggiata nella parte del cruscotto sotto lo sterzo, verosimilmente per la messa in moto, era stata rubata la mattina prima a Termoli.

La vittima l’aveva lasciata in sosta davanti alla Stazione FF.SS. per aspettare la figlia che giungesse con il treno e una volta usciti dallo scalo, l’amara sorpresa. Le indagini cercheranno di fare luce sulle dinamiche, nella considerazione che la vittima risiede nella zona del rinvenimento.