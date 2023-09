L’attività preventiva delle pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Bojano, dislocate sul territorio, ha consentito di deferire all’Autorità giudiziaria un soggetto dimorante in un comune nell’hinterland bojanese, sottoposto a detenzione domiciliare con obbligo di permanenza in casa dalle 23 alle 7, che è stato sorpreso all’interno di un night club in tarda notte.

Correlati