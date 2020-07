Auto senza assicurazione, mezzo sequestrato

I militari della Sezione Radiomobile di Isernia dopo

mirata attività ricognitiva hanno individuato sulla pubblica via una autovettura priva di copertura assicurativa. I militari, dopo aver identificato il proprietario, hanno proceduto alle formalità di rito sottoponendo il mezzo, così come disposto dall’art. 193 co. 2 del Codice della Strada, al sequestro amministrativo con contestuale affidamento dello stesso a ditta autorizzata. Un altro automobilista è stato invece contravvenzionato ai sensi

dell’art, 143 del Codice della Strada perché sorpreso a effettuare un pericolosissimo sorpasso in prossimità di una curva a scorrimento veloce.

Anche in questo caso si è provveduto al ritiro immediato della patente di guida, trasmessa alla locale Prefettura per i provvedimenti relativi alla

sanzione accessoria della sospensione da 2 a 6 mesi.

