Autonomia Regione, Primiani (M5S) apre il dibattito: “O si cambia, o valutare altre strade” (la video-intervista)

A 58 anni dall’istituzione della Regione Molise, Angelo Primiani, vice presidente del Consiglio regionale, apre il dibattito sull’operato dell’attuale classe politica e al tempo stesso non chiude la porta ad eventuali aggregazioni con altri territori. In estrema sintesi, nell’intervista rilasciata in esclusiva a l’Eco online, l’esponete del MoVimento 5 Stelle dichiara: “O si cambia, oppure è meglio valutare altre strade”. Diversi i temi trattati, che vanno dall’ultima relazione della Corte dei Conti agli annosi problemi di sanità, infrastrutture, consulenze e partecipate. (immagini e montaggio a cura di Luciano Baccaro)

