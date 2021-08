Avis Castiglione Messer Marino: undici anni di donazioni perché «donare è vita»

L’Avis di Castiglione Messer Marino, he raccoglie anche i donatori degli altri centri dell’Alto Vastese, festeggia oggi l’undicesimo anno di attività. «Siamo una piccola realtà, ma abbiamo sempre dimostrato di saper fare grandi numeri, grazie alla straordinaria disponibilità e costanza dei nostri donatori» commenta la pediatra Silvana Di Palma, già già presidente provinciale dell’Avis Chieti. «Per il secondo anno consecutivo non è stato possibile festeggiare la giornata del donatore, – chiude Di Palma – per via dell’emergenza sanitaria non ancora alle spalle, ma abbiamo comunque voluto dare un segno di ringraziamento ai nostri donatori consegnando loro un piantina».

Correlati