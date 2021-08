Cinofili in azione: cocaina, eroina e hashish, ventenne del Vastese in manette

Ventenne del Vastese in manette per detenzione e spaccio di droga. E’ l’esito dell’ultima operazione condotta dagli uomini del commissariato di Vasto. Gli agenti hanno notato uno strano via vai di giovani presso un’abitazione del centro storico di Vasto. Fermato uno dei giovani notati e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. Analogamente per un’altra giovane donna. Scattata dunque l’operazione che ha permesso di scoprire una vera e propria centrale dello spaccio in pieno centro storico, gestita dalla famiglia residente in quell’abitazione, minorenni compresi. All’esito di tali attività un ventenne vastese è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile di spaccio di cocaina ed eroina. Indagati anche la madre e la zia del ventenne, mentre la posizione dei fratelli minori è al vaglio della Procura presso il Tribunale dei minori de L’Aquila. L’attività di perquisizione posta in essere nell’abitazione, con l’ausilio di unità cinofile della Questura di Pescara, ha permesso di sottoporre a sequestro dosi di cocaina e hashish, denaro contante e due bilancini di precisione.

