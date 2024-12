Azienda agricola senza corrente elettrica da ieri, strada innevata e difficoltà per i tecnici che stanno intervenendo

Ancora problemi per quanto riguarda la rete elettrica a Schiavi di Abruzzo, nonostante l’attenuazione dei fenomeni atmosferici. Disservizi e segnalazioni arrivano in particolare da frazione Badia, dove un’azienda agricola è senza energia elettrica ormai da ieri e «a rischio – spiega il titolare – sono tutti i prodotti congelati, per un valore di alcune decine di migliaia di euro».

I tecnici incaricati dal gestore dell’energia elettrica stanno incontrando difficoltà ad intervenire perché «alcune strade comunali non sono state liberate dalla neve» spiega l’imprenditore. I mezzi dei tecnici, spesso poco attrezzati per la verità, non rischiano più di tanto e gli interventi di ripristino dell’erogazione dell’energia tardano ad arrivare.

Famiglie senza elettricità ancora fino a pochi minuti fa anche in località Canale, a Taverna e a frazione Cupello anche se i tecnici che stanno operando assicurano che già nelle prossime ore il problema verrà risolto almeno per consentire di affrontare la notte. Domattina si dovrà intervenire nuovamente per risolvere definitivamente la problematica che ha lasciato intere zone delle frazioni senza energia elettrica per molte ore consecutivamente.