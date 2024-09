Bando Borghi: street boulder e teatro di comunità per far rinascere le aree interne tra sport e cultura

Il Comune di Calascio (AQ) è orgoglioso di annunciare due iniziative che si terranno grazie al progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1– “Attrattività dei borghi”), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Questi eventi rappresentano un’occasione imperdibile per far rivivere il borgo, attraverso il dialogo tra sport, cultura e memoria.

Street Boulder Calascio: l’arrampicata incontra la storia.

Il 28 e 29 settembre 2024, le strade e le antiche mura di Calascio si trasformeranno in un’arena a cielo aperto per l’attesissimo evento di Street Boulder. Gli amanti dell’arrampicata urbana si sfideranno in percorsi mozzafiato tra i vicoli, le piazze e i monumenti storici del borgo. Un evento che combina sport, avventura e bellezza architettonica, offrendo ai partecipanti e agli spettatori la possibilità di scoprire

Calascio da una prospettiva completamente nuova.

Lo Street Boulder non sarà solo una competizione sportiva, ma anche un modo per promuovere la bellezza del borgo e creare un legame tra i partecipanti e la comunità locale. Le mura, i vicoli e le piazze di Calascio diventeranno parte del percorso, con diversi livelli di difficoltà, in modo da coinvolgere atleti professionisti e dilettanti.

Programma e modalità

L’evento prevede una competizione amichevole, in cui i partecipanti saranno chiamati a superare ostacoli e tracciati naturali e artificiali presenti tra le strade del borgo. I percorsi, studiati appositamente per valorizzare le caratteristiche storiche e architettoniche del paese, offriranno un’esperienza unica che combina l’adrenalina della sfida sportiva con l’immersione in un contesto ricco di storia. Saranno inoltre organizzate attività parallele per il pubblico e i turisti, come visite guidate per esplorare il borgo, stand enogastronomici con prodotti locali, e spazi di incontro dove i partecipanti potranno scoprire di più sulla cultura e la tradizione di Calascio. L’obiettivo è creare un evento che non sia solo dedicato agli appassionati di arrampicata, ma che coinvolga l’intera comunità e i visitatori, favorendo lo scambio

culturale e la riscoperta del territorio.

L’evento, pensato per tutte le età, rappresenta un momento di aggregazione e scoperta, in cui il movimento fisico si unisce alla valorizzazione del patrimonio locale.



Biografie D’Alta Quota: Laboratorio-Teatro di Comunità

Il 27 settembre 2024, dalle 16 alle 18, nei locali della Biblioteca di Calascio, si terrà l’ultimo incontro del laboratorio “Biografie D’Alta Quota”, a cura di Antonia Renzella, Valeria Bafile e Diego La Chioma. Il laboratorio è un vero e proprio cantiere della memoria, aperto a tutta la comunità, dove le storie degli abitanti del borgo saranno raccolte, raccontate e condivise. Un’esperienza di teatro di comunità in cui la collettività è protagonista, con le sue storie di chi è rimasto e di chi ha deciso di tornare, intrecciando ricordi, leggende e testimonianze.

La giornata conclusiva del laboratorio, il 27 settembre, rappresenta l’ultima occasione per partecipare alla raccolta della memoria. Questo giorno segnerà la fine di un viaggio nelle biografie del borgo e dei suoi abitanti, che confluiranno in un racconto collettivo e in un prodotto audiovisivo, destinato a diventare una preziosa “biblioteca vivente”.

Come sottolinea Antonia Renzella, direttrice di Teatri Riuniti D’Abruzzo: «La memoria dei luoghi e delle persone che li hanno vissuti è un patrimonio fondamentale per costruire un futuro condiviso. Questo laboratorio di teatro di comunità è un’occasione per colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa delle

storie orali, che meritano di essere trasmesse alle nuove generazioni».



Un incontro tra memoria, sport e comunità

Queste attività puntano a “risvegliare” l’attrattività del borgo storico, coniugando iniziative sportive e culturali. Il laboratorio Biografie D’Alta Quota e l’evento di Street Boulder rappresentano due facce di questo processo di rigenerazione: da un lato, la valorizzazione della memoria e delle tradizioni; dall’altro, la scoperta di nuovi modi di vivere il territorio attraverso lo sport. Delle iniziative che invitano a riscoprire

Calascio, con i suoi racconti, le sue sfide e le sue bellezze.