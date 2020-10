Bastoni e chiavi di ferro in auto, denunciato un giovane

Un ragazzo abruzzese, tale S.C. 26 enne, di Francavilla al Mare, è stato denunciato dai Carabinieri della compagnia di Lanciano, coordinati dal maggiore Orlando, per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere avendo i militari trovato nelle sua autovettura un bastone in plastica rinforzato di circa un metro di lunghezza ed una chiave a tubo in ferro, oggetti sequestrati poiché detenuti senza un comprovato motivo. Il servizio straordinario di controllo posto in essere dai Carabinieri ha permesso di controllare circa 120 persone, una cinquantina di veicoli in transito ed elevare alcune contravvenzioni. I servizi rinforzati saranno attuati anche nelle prossime settimane allo scopo di garantire la massima sicurezza ed elevarne lo standard di percezione.

Correlati