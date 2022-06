“Battiamo il silenzio”, il settore Giovanile e Scolastico della Figc in campo per la tutela dei minori

La FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico aderisce alla campagna del Dipartimento per lo Sport “Battiamo il silenzio”, lanciata il 6 giugno con la conferenza stampa presso il Centro Congressi Fontana di Trevi. La Federazione grazie alla esperienza maturata dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastico nella gestione della piattaforma dedicata alla tutela dei minori https://www.figc-tutelaminori.it/ ha contribuito direttamente allo sviluppo di questo nuovo strumento utile alla diffusione e alla formazione degli indirizzi dettati dalla policy a tutto il mondo dello sport nonché fornendo il proprio Know-how alla sezione dedicata a tutte le associazioni che conterrà una library di tutta la documentazione che si vorrà mettere a disposizione degli utenti.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di garantire a tutti i giovani atleti, senza distinzione e discriminazione, di praticare lo sport in sicurezza in un ambiente sano e sicuro e di promuovere una policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport, con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi. Con la conferenza stampa di lunedì, verrà reso pubblico il testo di policy e partirà una campagna di sensibilizzazione il cui slogan è “Battiamo il silenzio” che favorirà la diffusione di tutti gli esiti del documento e del convegno, una piattaforma conterrà utili strumenti di formazione a servizio di tutto il mondo sportivo per prevenire ogni tipo di danno nei confronti del minorenne e partirà un’importante campagna di sensibilizzazione.