Bevande al bancone, sanzionato un barista del Sangro

In relazione all’aumento dei contagi, sono state intensificate le attività di controllo sull’osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19. Particolare attenzione è stata posta soprattutto alle motivazioni rappresentate per muoversi fuori Comune e ai luoghi di aggregazione.

Solo nella giornata di ieri sono state controllate 102 persone, 91 veicoli e 12 locali, decine le autocertificazioni visonate ed acquisite per la verifica dei dati e delle motivazioni fornite.

Contestate dieci violazioni per un totale di oltre 5mila euro, tra i sanzionati il gestore di un locale a Paglieta (CH) che somministrava bevande al bancone ad alcuni avventori.

