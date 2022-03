Bevande alcoliche a minori di 14 anni, denunciato titolare di un locale del Chietino

Nel corso di mirati servizi disposti dal Questore di Chieti, Annino GARGANO, gli uomini del Commissariato di Lanciano, sabato sera, hanno proceduto al controllo di tre locali commerciali del centro cittadino, riscontrando violazioni inerenti la normativa covid ed in particolare, sono state elevate a carico del titolare sanzioni amministrative, per non aver effettuato controlli green pass e per non aver evitato assembramenti. Inoltre, all’interno di un noto locale, venivano trovati una decina di giovani minorenni intenti a consumare bevande alcoliche e, poiché tra loro vi erano anche minore degli anni 14, immediatamente sono scattate le sanzioni penali ed amministrative a carico del titolare dell’esercizio per l’ammontare di alcune migliaia di euro.