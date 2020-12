Bevono al bar oltre l’orario di chiusura, sette sanzionati

I Carabinieri della Stazione di Torella del Sannio, nell’ambito dei controlli disposti, a seguito di numerose segnalazioni ricevute, hanno sanzionato, con conseguente sospensione attività per giorni 5 (cinque), un bar della giurisdizione, dove, in barba ai moniti ricevuti, il gestore consentiva la consumazione di bevande oltre l’orario di chiusura. I sei avventori presenti all’atto del controllo, sono stati a loro volta sanzionati per l’inosservanza riscontrata (art. 4 D.L. 19/2020 conv, L. 35/2020 e art. 2 D.L. 33/2020 conv. L. 74/2020).

