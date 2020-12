Molestie telefoniche ad una donna, denunciato un giovane di Castelmauro

I Carabinieri della Stazione di Trivento, al termine di una attività info – investigativa, hanno deferito un giovane 27enne di Castelmauro per aver arrecato molestie, a mezzo telefono e in orario notturno, ad una giovane triventina che aveva sporto denuncia contro ignoti. L’attività esperita, ancorché il giovane ricorresse all’uso di posti telefonici pubblici, hanno consentito di individuarlo anche mediante le celle telefoniche di volta in volta attivate dalla sua utenza telefonica. Il ragazzo risponderà anche del reato di minacce per averle proferite alla donna.

