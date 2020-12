Causa un incidente, è positivo all’alcol test: giovane denunciato

I militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia Carabinieri di Bojano, hanno proceduto al controllo di diverse persone sia in transito sulle principali arterie stradali che intersecano in territorio di competenza, che nell’abitato del centro matesino, al fine di monitorare il rispetto delle norme in vigore. Sei le persone sanzionate per inosservanza delle prescrizioni attinenti l’uso della mascherina, piuttosto che la consumazione di bevande in prossimità di bar. Due invece sono stati i giovani denunciati per la violazione penale della guida in stato di ebrezza (Art. 186 c. 2 lett. b del C.d.S.). Un 19enne di Vinchiaturo che aveva provocato un grave sinistro stradale è risultato con un tasso alcolico di 1,29 g/l ed era alla guida di un veicolo di gran lunga più potente di quello consentito per la sua patente di guida. Analoga sorte è toccata ad un 24enne di Sepino che ha palesato un tasso alcolico di 1,89 g/l unito a positività per l’uso di sostanze stupefacenti.

