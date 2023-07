Blues & Wine 2023, musica e vino inebriano la notte di Carovilli

La Pro Loco “Monte Ferrante” di Carovilli è lieta di presentare anche quest’anno uno degli eventi più importanti nel panorama enogastronomico e musicale molisano: il Blues & Wine 2023 che si terrà a Carovilli, in Piazza Municipio e Largo Palazzo il giorno 29 Luglio.

Carovilli, paese da sempre cardine delle estati Alto Molisane, farà da cornice all’evento con le sue corti, i suoi vicoli e la sua pittoresca piazza, il salotto più bello del Molise intero.

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle ore 16, in Largo Palazzo, con l’apertura dell’area degustazione dove ai banchi d’assaggio saranno presenti i vini naturali di dodici produttori affermati nel panorama enologico nazionale.

Tra queste, ricordiamo le abruzzesi AgricolaEstroversa, Vini Cingilia e Azienda Vini Di Cato, per poi andare in Toscana con Podere Anima Mundi e, passando per il Lazio con Agricola Fra i Monti e Il Vecchio Poggio, giungere fino in Campania con Aia delle Monache e Cantine Tempere, in Basilicata con Camerlengo con un tuffo finale nelle Marche con Sergio Marani dopo una passeggiata alle pendici del Vesuvio con Cantine Matrone. Non mancherà il nostro Molise con la presenza di AgricolaVinica.

I banchi d’assaggio resteranno aperti sino alle ore 20:15 e dalle ore 20 sarà possibile assaggiare, presso lo stand gastronomico, le proposte di Street Food presentate dalla brigata dello Chef Nico Mastroianni del “Santo Bevitore Enoteca”, realtà di pregio nell’ambiente gastronomico nazionale.

Dalle 22, poi, spazio alla musica blues in Piazza Municipio, con il concerto di apertura del onemanblues Bonny Jack e, a seguire, del famoso bluesman italiano Antonio Gambacorta con la sua band.