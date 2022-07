Bobcat precipita per dieci metri, a bordo anche due bambini: indagano i Carabinieri

A Longano un bobcat è finito fuori strada, precipitando per circa dieci metri nella scarpata. A bordo del mezzo tre persone di 39, quattro e un anno. Per estrarre il trentanovenne è stato necessario l’ausilio dei Vigili del Fuoco (era incastrato parzialmente un arto inferiore del malcapitato). I bambini invece erano stati soccorsi da persone del luogo e dal personale del 118; uno dei due bambini, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato all’Ospedale Santobono di Napoli. Sul posto anche i Carabinieri di Isernia per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Correlati