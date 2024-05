Borghi Autentici d’Italia: per “rinascere” è importante fare rete e una comunità attiva

La rinnovata sala convegni di Fano Adriano ha ospitato il convegno volto a descrivere natura, obiettivi, finalità e vantaggi della rete di Comuni Borghi Autentici d’Italia rappresentata dalla componente della Segreteria tecnica nazionale Marzia Bassi, da Lorenzo Berardinetti, delegato regionale dell’Associazione e Sindaco di Sante Marie che ha descritto la sua esperienza e il successo del Cammino dei Briganti, è stata poi la volta di Francesca Cipolla componente del Direttivo nazionale e Consigliera del Comune di Fara San Martino, e del Sindaco di Scontrone Francesco Melone, entrambi testimoni di come attraverso una rete organizzata e grazie ad una comunità attiva e unita si possa dar vita ad una inversione di tendenza rispetto a problemi comuni a tutti i piccoli centri dell’interno, spopolamento e mancanza di servizi.

Gli interventi sono stati preceduti dal saluto del sindaco di Fano Adriano, che ha ribadito la necessità di unire le forze e le capacità per ottenere importanti risultati in territori con grandi possibilità ma anche tante difficoltà, ha fatto un appello alla sua comunità, perché si superino rivalità e posizioni politiche contrapposte lavorando insieme per il bene di Fano Adriano.