‘Borgo dei Borghi’, Agnone prova il colpaccio: si vota a primavera

Ieri, domenica 22 dicembre, su Rai 3, all’interno del programma “Kilimangiaro”, è andato in onda lo speciale dedicato ad Agnone per il concorso “Il Borgo dei Borghi”. Durante la trasmissione sono state messe in luce le bellezze paesaggistiche, le tradizioni e il patrimonio culturale della cittadina molisana, attraverso una serie di interviste e immagini suggestive.

Il sindaco Daniele Saia, in un post sui social, aveva invitato la cittadinanza a non perdere l’occasione di seguire questo importante appuntamento. “Sono state mostrate le meraviglie e le tradizioni di Agnone. Preparatevi a votare, perché in primavera su Rai Play si aprirà la fase di selezione del borgo più bello d’Italia. Dovremo sostenere con entusiasmo e determinazione la nostra amata Agnone”, ha concluso Saia.