«Voglio fare il Carabiniere», grazie all’Arma si avvera per un giorno il sogno di Renato

Avezzano (AQ) – “Voglio fare il Carabiniere”. È questo il sogno più grande di un giovane con disabilità, residente in un paese della Marsica. Sin da bambino segue l’operato delle donne e degli uomini dell’Arma, ne ammira le uniformi, sogna di sfrecciare sulle loro auto, segue tutte le fiction televisive a tema.

Il sogno sembra destinato a rimanere tale, perlomeno sino a quando, per un caso fortuito, i carabinieri di Avezzano vengono a conoscenza di questo grande desiderio. La decisione viene presa in un attimo: quel sogno merita di essere trasformato in realtà!

Renato, questo il suo nome, riceve l’invito formale a visitare la caserma di Avezzano, intitolata al Capitano M.O.V.M. Genserico Fontana, e martedì scorso si presenta emozionato all’appuntamento assieme ai genitori.

Li riceve il comandante della compagnia, Magg. Luigi Strianese, a cui la famiglia del giovane ha modo di esprimere la propria gratitudine nel corso dell’incontro.

Il “primo giorno di servizio” di Renato prosegue nel cortile della caserma, dove familiarizza con i suoi nuovi colleghi in uniforme. Osserva da vicino le auto e le moto in dotazione al Nucleo Operativo e Radiomobile e ascolta interessato quando gli illustrano come si azionano i lampeggianti e la sirena e in che modo si usa la radio di bordo per comunicare con la centrale operativa.

La visita si conclude in tarda mattinata con l’omaggio simbolico di una copia del calendario storico dell’Arma, di un modellino di auto dei carabinieri e con l’invito ad assistere dalla tribuna d’onore alla tradizionale celebrazione della Festa dell’Arma dei Carabinieri che avrà luogo il prossimo 5 giugno in L’Aquila.

Per le donne e gli uomini dell’Arma, oltre che una piacevole mattinata, questo momento è stata un’occasione di rafforzare il legame tra Cittadini ed Istituzione. Per Renato, invece, si è trattato di realizzare il suo sogno.