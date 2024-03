Borgotufi cerca personale per il ristorante nella struttura di Castel del Giudice

Nuove opportunità di lavoro nell’albergo diffuso “Borgotufi” a Castel del Giudice. In un annuncio lanciato dai gestori dell’attività alto molisana si spiega che «siamo alla ricerca di vari operatori di sala e di un tuttofare e aiuto cucina per il ristorante del Borgo del nostro albergo a Castel del Giudice».

In sostanza la struttura alberghiera offre un lavoro a tempo pieno con contratto stabile e a lungo termine, collegato alla intuibile opportunità di crescita professionale. Il tutto in un ambiente di lavoro stimolante e dinamico in un albergo di fascia alta. «Se sei una persona competente, con esperienza nel mondo della ristorazione e desiderosa di lavorare in uno staff giovane e dinamico, inviaci la tua candidatura» chiude il messaggio. Per manifestazione di interesse è possibile inviare una candidatura alla seguente email: antonella@borgotufi.it oppure telefonando direttamente alla struttura di Castel del Giudice al numero 0865 946820.