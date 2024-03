Torneo delle Regioni: parte l’avventura del Molise in Liguria, tra i convocati due agnonesi

Parte domani l’avventura della delegazione del Molise al 60esimo ‘Torneo delle Regioni’ che si svolgerà in Liguria alla vigilia di Pasqua. Tra i convocati della rappresentativa under 19, allenati dall’ex bandiera del Campobasso in serie B, Marco Maestripieri, anche i due calciatori dell’Olympia Agnonese, l’attaccante Riccardo Colato e il centrocampista Pierpaolo Porfilio, rispettivamente classe 2006 e 2005. La gara d’esordio del Molise è in programma sabato 23 marzo contro i cugini dell’Abruzzo alle ore 16,45 presso l’impianto ‘Begato 9’ di Genova. Nella seconda giornata (domenica 24 marzo), l’undici guidato da Maestripieri dovrà vedersela contro i padroni di casa e campioni in carica della Liguria, mentre la terza ed ultima uscita del girone eliminatorio sarà contro il Trento (mercoledì 27 marzo). Ai quarti di finale accederanno le prime due classificate.