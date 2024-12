Botti senza licenza, denunciato un negoziante del Chietino: controlli su tutto il territorio

La Polizia di Stato, in occasione dei controlli, che hanno riguardato diversi esercizi commerciali, ha deferito in stato di libertà il titolare di un negozio che ha posto in vendita un articolo pirotecnico senza la prescritta licenza, contestando anche la violazione dell’immagazzinamento di materiale pirotecnico non in conformità agli standard di sicurezza. Analoga sanzione è stata elevata a carico di un altro esercizio commerciale.

Ad entrambi i titolari gli agenti della Polizia di Stato hanno prescritto l’adeguata sistemazione degli artifici pirotecnici per la sicurezza di tutti, compresi gli avventori.

È bene evidenziare che in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, già da questa settimana, sono stati intensificati i controlli disposti dal Questore della provincia di Chieti sulla base di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità.

I servizi, svolti da personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e del Nucleo Artificieri e Antisabotaggio dell’Ufficio Polizia di Frontiera di Pescara, sono stati finalizzati alle verifiche sulla produzione, il commercio e la detenzione dei fuochi d’artificio e si protrarranno per tutto il periodo delle festività.

La Polizia di Stato ricorda che, per festeggiare in sicurezza, i fuochi d’artificio devono essere acquistati solo dai rivenditori autorizzati e che i prodotti stessi devono esporre il marchio CE che ne garantisce la conformità alle norme vigenti.