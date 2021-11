Breaking news: Annullata la Ndocciata dell’Immacolata Concezione

E’ ufficiale: la Ndocciata dell’8 dicembre è stata annullata. La decisione maturata nella tarda serata di ieri a Palazzo Verdi dopo un incontro tra il sindaco Daniele Saia, la giunta e i responsabili delle cinque contrade (Capammonde e Capabballe, Colle Sente, Guastra, Sant’Onofrio, San Quirico), protagoniste del rito del fuoco più imponente al mondo. Alla fine ha vinto la linea dell’accortezza in merito all’eventuale diffusione di casi Covid. Al momento non è dato sapere se il rito sarà proposto per il giorno della Vigilia di Natale fino al 1997 unica data in programma per assistere alla Ndocciata. (SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI)

