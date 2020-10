BREAKING NEWS – Auto contro il muro, un ferito ad Agnone

Un incidente stradale viene segnalato in questo momento, quando mancano pochi minuti alle ore 17, nei pressi dello stadio comunale di Agnone. Una vettura in transito, per cause ancora in corso di accertamento, ha centrato frontalmente il muro esterno che delimita il perimetro degli impianti sportivi.

Una sola auto coinvolta, con una persona anziana alla guida, rimasta ferita a causa del violento impatto. Sul posto, per i rilievi del caso, sta operando una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Agnone. I militari stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’ipotesi più probabile è che l’uomo alla guida abbia accusato un malore e successivamente sia andato ad impattare, con l’auto, contro il muro.

L’anziano ferito, un ottantenne del posto, è stato costretto ad attendere per lungo tempo l’arrivo sul posto dell’ambulanza da Trivento, perché quella di Agnone era impegnata in un intervento a Capracotta. Nell’attesa l’uomo è stato soccorso e confortato da due fratelli infermieri liberi dal servizio. Successivamente è stato trasferito presso l’ospedale “Veneziale” di Isernia per le cure del caso.

L’autovettura è stata posta in sicurezza dal personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone.