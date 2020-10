BREAKING NEWS – Incidente nei campi alle porte di Agnone: morto un dipendente comunale

Alcune pattuglie dei Carabinieri del Norm della compagnia di Agnone e della locale stazione, coordinate direttamente dal capitano Christian Proietti, e una squadra di Vigili del fuoco del locale distaccamento stanno operando alle porte della città di Agnone in seguito ad un incidente nei campi.

Stando alle prime ricostruzioni la persona rimasta coinvolta nel sinistro, presumibilmente a bordo di un mezzo agricolo, avrebbe perso la vita.

AGGIORNAMENTO – Trova conferma il decesso di una persona alle porte di Agnone a causa di un incidente agricolo. L’uomo, classe 1959, dipendente del Municipio, era a bordo di un mezzo agricolo quando, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi. L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 16,30. A trovare il corpo senza vita dell’uomo il fratello.

