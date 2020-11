Dieci mesi per la nuova progettazione e 24 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’intero viadotto a cavallo tra Molise e Abruzzo.

E’ quanto dichiarato questa mattina dal presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci che ha firmato la convenzione con Anas (presente l’ingegnere Matteo Castiglioni) che prenderà in capo, momentaneamente per la sola progettazione, il viadotto “Sente – Longo” chiuso da oltre due anni. (seguiranno aggiornamenti)