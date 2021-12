BREAKING NEWS – Tentati furti ad Agnone, si cerca un sospettato dall’accento romano: inseguito a piedi da un cittadino

Una persona dal marcato accento romano si è presentata all’ingresso di un’abitazione del rione Maiella di Agnone nel tardo pomeriggio di oggi. Per fortuna, un uomo del posto si è subito reso conto di avere a che fare con un potenziale truffatore o peggio un ladro e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri dopo aver allontanato con risolutezza il sospettato. Lo stesso, sentitosi scoperto, si è dubito dato alla fuga lungo le vie cittadine, a piedi ed è stato anche inseguito per un breve tratto dal residente. I Carabinieri si sono messi subito alla ricerca del sospettato.

Poco dopo, intorno alle ore 20, è stato segnalato un altro tentativo di furto o comunque di raggiro in uno degli appartamenti delle palazzine di via Saulino.

La locale compagnia Carabinieri, che ha ricevuto le segnalazioni, ha disposto un innalzamento dei controlli sul territorio. Al momento, tuttavia, non risultano in via ufficiale tentativi di furto con effrazione. Presumibilmente si tratta di una banda che “testa” la presenza di casa di potenziali vittime, citofonando ai vari interni, al fine di individuare abitazioni al momento non presidiate dai proprietari.

Chiunque notasse persone o auto sospette è invitato a segnalare tempestivamente alle Forze dell’ordine contattando il 112.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO